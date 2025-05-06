ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 67:56 в первом матче 1/2 Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча, которая состоялась на арене "Мегаспорт" в Москве, завершилась со счетом 67:56 (15:9, 21:12, 11:17, 20:20).
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