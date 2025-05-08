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LentaMsk.RU

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РИАН: Зеленский отдает США запасы марганца, что его дед отбил у Гитлера в ВОВ

Сегодня просроченный президент Украины Владимир Зеленский без зазрения совести передает Соединенным Штатам Америки значительные запасы марганца, которые его дед, Семен Иванович Зеленский, отвоевал […] The post РИАН: Зеленский отдает США запасы марганца, что его дед отбил у Гитлера в ВОВ first appeared on LentaMsk.

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