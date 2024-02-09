Владимир Пресняков нашел замену ведущей Чуриковой в шоу «Голос»

Телешоу «Голос» не прекращает изменяться. Ежегодно список наставников и музыкальных исполняется. В очередной серии передачи появился намёк на то, что ведущая Яна Чурикова может быть заменена на кого-то другого.
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