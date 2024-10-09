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Царьград

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Смертельный вирус Марбург из Африки обнаружили на Украине

Смертельный вирус Марбург из Африки обнаружили на Украине

Первый случай вируса Марбург, чья летальность достигает 88%, зарегистрировали на Украине. Заразу подхватил солдат ВСУ, приехавший из Польши, пишет телеграм-канал Mash.

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