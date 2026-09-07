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Украина потеряла около 1,2 млрд долларов из-за нарушений при закупке оружия

Украина потеряла около 1,2 млрд долларов из-за нарушений при закупке оружия

За 2024 год Украина потеряла около 1,2 млрд долларов на коррупции в закупках вооружений. Об этом пишет The New York Times.

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