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Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Меркезефенди» и другие матчи

«Меркезефенди» примет «Тофаш» и другие встречи. Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Яловаспор – Петким Спор Дата проведения 11 мая, 13.

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