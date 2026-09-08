The Star: при крушении санитарного вертолета в Малайзии погибли 5 человек

В крупнейшем малазийском штате Саравак потерпел крушение вертолет службы санитарной авиации. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли.
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