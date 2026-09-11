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«Сейчас я в лучшей форме, чем в 20»: Светлана Зейналова показала кадры тренировки в ожидании 50-летия

«Сейчас я в лучшей форме, чем в 20»: Светлана Зейналова показала кадры тренировки в ожидании 50-летия

Телеведущая Светлана Зейналова показала подписчикам свою физическую форму. Звезда Первого канала разместила в телеграм-канале фрагменты домашней тренировки и призналась, что сейчас чувствует себя лучше, чем в 20 лет.

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