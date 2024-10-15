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Царьград

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Русская авиация уничтожила три лагеря террористов и склад БПЛА в Сирии

Русская авиация уничтожила три лагеря террористов и склад БПЛА в Сирии

Три тренировочных центра террористов, один склад, а также две мастерские по производству беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы в Сирии в результате точечных ударов Воздушно-космических сил России.

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