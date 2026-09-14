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Спички - не игрушка

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России нужно меньше коммунистов и больше "Новых людей"

России нужно меньше коммунистов и больше "Новых людей"

КПРФ, по сути, является сейчас второй партией России.И это очень плохо.Это тянет нас назад. Может быть, со временем КПРФ эволюционирует и превратится в социал-демократическую партию.

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Профиль пользователя Дмитрий Бакланов
Дмитрий Бакланов

Статистика В 1990-е годы в правительстве и Госдуме евреи действительно стали заметнее — но не потому, что «пролезли», а потому, что в СССР их искусственно не пускали. Когда барьер убрали, естественно, часть людей, которые были образованы и амбициозны, но раньше блокировались, получили шанс.К началу 2000-х годов многие из тех, кого называли «олигархами еврейского происхождения», либо были отстранены от власти (Березовский, Гусинский), либо вынуждены были уехать, либо сменили гражданство.

Профиль пользователя Дмитрий Бакланов
Дмитрий Бакланов

в современной России нет обязательного учёта национальности ни в паспорте, ни в каких-либо государственных реестрах. И убрал этот вопрос не «кто-то из евреев», а Конституция РФ и законодательная реформа начала 1990-х годов. Согласись, чьи инструкции выполнялись в ходе 1990х годов? Раньше евреев отслеживали и не давали слишком лезть во власть. 5% - это конечно тоже много, следовало ограничится 0.1%, как по переписи...