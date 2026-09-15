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Мировое обозрение

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Поймали на погрузке: ВС РФ ударили по ж/д составу с грузами для ВСУ в порту Южный

Поймали на погрузке: ВС РФ ударили по ж/д составу с грузами для ВСУ в порту Южный

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу в порту Южный — в тот самый момент, когда шла погрузка грузов для украинских войск.

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