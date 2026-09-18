Без паспорта, но не без данных: как работает анонимный прием в медицине

Пациент просит принять его анонимно. Обязана ли медицинская организация согласиться? Можно ли не предъявлять паспорт, использовать вымышленные данные и при этом получить медицинскую помощь законно? Анонимный прием в медицине - одна из тех тем, где бытовое понимание сильно расходится с требованиями законодательства.