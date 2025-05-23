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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джулиус Рэндл установил личный антирекорд по очкам в матче плей-офф и провел 4-ю четверть 2-го матча серии с «Оклахомой» на скамейке

Рэндл провел на паркете 32 минуты, реализовав 2 из 11 бросков с игры (0 из 3 трехочковых) и 2 из 2 штрафных.

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