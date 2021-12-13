Самое страшное для меня — однажды почувствовать себя человеком, который «просто проживает» жизнь Если я устал от интеллектуального труда и не могу из себя выжать ни одной новой мысли — я перехожу на повторение старого, уже изученного мной материала.
Самое страшное для меня — однажды почувствовать себя человеком, который «просто проживает» жизнь Если я устал от интеллектуального труда и не могу из себя выжать ни одной новой мысли — я перехожу на повторение старого, уже изученного мной материала.
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