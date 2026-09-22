С начала года 1963 животных из московских приютов обрели новый дом

Новый дом с начала года получили 1436 собак и 527 кошек из московских приютов — всего 1963 животных. В 13 городских приютах сейчас остаются 13 974 собаки и 1766 кошек, которые ждут хозяев.
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