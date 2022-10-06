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МИД: Россия для выяснения причин терактов на "Северных потоках" рассматривает все опции

МИД: Россия для выяснения причин терактов на "Северных потоках" рассматривает все опции

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва "рассматривает все опции" для выяснения причин терактов, которые произошли на российских газопроводах "Северных поток" и "Северный поток - 2".

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