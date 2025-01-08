Русские туристы принесли Таиланду рекордные $5 млрд в 2024 году

В 2024 году Таиланд принял 1,7 млн русских туристов, что на 18% больше предыдущего года. Глава Туристического управления Таиланда отмечает, что доход от этих поездок составил около $5 млрд, что связано с изменением предпочтений русских путешественников.
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