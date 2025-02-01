Моё фамилиё...

Э Эмма В России много где побывала и НИГДЕ НИ РАЗУ НЕ ВСТРЕЧАЛА подобных фамилий! Да, встречаются смешливые фамилии: Нуну, Ненада, даже Распопиных знаю, но не более того. Спорить не берусь, но нахожу в статье перегиб.

Олег Самойлов А зря! У меня в 1976 году был курсант в школе сержантского состава по фамилии "Хуйкин"! И, что интересно, он говорил, что у них в деревне бОльшая часть населения имеет эту фамилию!