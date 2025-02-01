Приколисты
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Приколисты

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Свежие комментарии

  • Nodar Zade
    👍😃Хороший бухгалтер...
  • prog_vova Шалагин
    Лучшая защита - нападение :-) Шуткой на шутку ответила😀Александра...
  • Татьяна Хлусова
    Сосчитали? А дальше подсчёта дело пошло? Я бы предпочла, чтобы их всех осудили и посадили. А что касается того, "кто ...ОДЕССА ... она такая

Моё фамилиё...

Моё фамилиё...

Уважать память предков, достойных представителей твоего рода – значит гордиться своей фамилией. Но у некоторых жителей России это вряд ли получится, ведь их фамилии звучат неприлично, вызывая насмешки и унизительные ассоциации.

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Комментарии
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Э
Эмма
В России много где побывала и НИГДЕ НИ РАЗУ НЕ ВСТРЕЧАЛА подобных фамилий! Да, встречаются смешливые фамилии: Нуну, Ненада, даже Распопиных знаю, но не более того. Спорить не берусь, но нахожу в статье перегиб.
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2 д.
Олег Самойлов
А зря! У меня в 1976 году был курсант в школе сержантского состава по фамилии &quot;Хуйкин&quot;! И, что интересно, он говорил, что у них в деревне бОльшая часть населения имеет эту фамилию!
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1 д.
SI
Sergey Ivanov
Мой брат работал на таможне. И вот однажды приходит со службы- и укатывается от смеха! Оказалось: Подошел на таможенный контроль молодой парень, по виду моряк, по акценту- украинец. Подает паспорт. Брат читает фамилию: БЛИДУН!
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1 д.
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