Уважать память предков, достойных представителей твоего рода – значит гордиться своей фамилией. Но у некоторых жителей России это вряд ли получится, ведь их фамилии звучат неприлично, вызывая насмешки и унизительные ассоциации.
Моё фамилиё...
Комментарии
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Э
Эмма
В России много где побывала и НИГДЕ НИ РАЗУ НЕ ВСТРЕЧАЛА подобных фамилий! Да, встречаются смешливые фамилии: Нуну, Ненада, даже Распопиных знаю, но не более того. Спорить не берусь, но нахожу в статье перегиб.
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2 д.
Олег Самойлов
А зря! У меня в 1976 году был курсант в школе сержантского состава по фамилии "Хуйкин"! И, что интересно, он говорил, что у них в деревне бОльшая часть населения имеет эту фамилию!
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1 д.
SI
Sergey Ivanov
Мой брат работал на таможне. И вот однажды приходит со службы- и укатывается от смеха! Оказалось: Подошел на таможенный контроль молодой парень, по виду моряк, по акценту- украинец. Подает паспорт. Брат читает фамилию: БЛИДУН!
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1 д.
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