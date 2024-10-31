Выяснилось об отсутствии возмещения ущерба по делу о поставках еды Минобороны

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Ущерб в рамках дела в отношении топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" о поставках некачественного питания для нужд Минобороны в размере 1,3 миллиарда рублей не возмещается обвиняемыми.