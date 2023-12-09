На Западе заявили о хаосе в ВСУ из-за неопределенности по поводу помощи США

NYT: неопределенность по поводу помощи США ведет к хаосу в планировании ВСУ Неопределенность по поводу дальнейшем помощи США ведет к хаосу и невозможности планировать действия на фронте в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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