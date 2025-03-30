"Десант уничтожен, но там только один мужчина, остальные – женщины": ВСУ истощают резервы, Путин спокоен и сделал заявление

Спокойствие это хорошо. Но надо и делать что-то. Женщины с оружием - это уже не женщины. Поэтому никакого снисхождения!

Юрий Золотарев

Небось, вышеуказанная женская бандероСРАНЬ плясала и выё-ывалась (в камуфляже) на камеру! А тут - БАЦ! - прилетел "цвыточек" по имени "Герань"... И - нет укро-бандеро-бабцов! И НЕКОМУ больше выё-ываться перед камерой! СПРАВЕДЛИВО!!