N12: Израиль не прекратит огонь в Газе без списка освобождаемых заложников

REUTERS/Kai Pfaffenbach Запланированное на 9:30 по московскому времени пекращение огня в секторе Газа не начнется, пока ХАМАС не предоставит Израилю список освобождаемых заложников, передает 19 января израильский телеканал N12 со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.