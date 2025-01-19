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N12: Израиль не прекратит огонь в Газе без списка освобождаемых заложников

N12: Израиль не прекратит огонь в Газе без списка освобождаемых заложников

REUTERS/Kai Pfaffenbach Запланированное на 9:30 по московскому времени пекращение огня в секторе Газа не начнется, пока ХАМАС не предоставит Израилю список освобождаемых заложников, передает 19 января израильский телеканал N12 со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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