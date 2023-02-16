Война от третьего лица: дроны против дронов

В материале Дроны над окопами: противодействие квадрокоптерам разведки и корректировки на передовой мы исследовали элементы пространственно и функционально распределённого противодронового комплекса, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника на передовой.
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