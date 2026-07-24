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Царьград

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Грузия становится новым фронтом в войне Запада с Россией и Китаем. Плохая и хорошая новости

Грузия становится новым фронтом в войне Запада с Россией и Китаем. Плохая и хорошая новости

Обречённость попыток Москвы играть на противоречиях между США и ЕС показала… Грузия, против которой образуется "трансатлантический фронт": когда дело касается борьбы с Россией или мести Китаю, обе половинки Атлантики легко договариваются.

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