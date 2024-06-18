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«Я точно знаю, что вернусь…»

«Я точно знаю, что вернусь…»

Назван убийца легендарного русского певца-патриота Игоря Талькова Игорь Веремеев    Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование убийства музыканта и актера Игоря Талькова, совершенного более 30 лет назад в петербургском дворце спорта «Юбилейный».

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