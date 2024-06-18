«Я точно знаю, что вернусь…»

Назван убийца легендарного русского певца-патриота Игоря Талькова Игорь Веремеев Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование убийства музыканта и актера Игоря Талькова, совершенного более 30 лет назад в петербургском дворце спорта «Юбилейный».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии