Фрагменты расчлененного тела, разложенные по сумкам, обнаружили на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, в районе дома № 26.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Судебный поворот ...
- «Домик 650 квадра...
- Лерчек простили н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым