Политолог из США еще в 2014 году предсказал развитие украинского конфликта

На Западе практически единственной причиной украинского кризиса принято считать агрессию России. Как утверждается, российский президент Владимир Путин аннексировал Крым, так как давно стремился возродить советскую империю.
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