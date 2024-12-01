Вернуться в детство: 7 советских новогодних мультфильмов, которые стоит пересмотреть и вспомнить, а вдруг что-то пропустили Ольга БезродняяО празднике и волшебстве напомнят в канун Нового года 7 советских новогодних мультфильма, созданных в СССР, начиная с послевоенного времени.