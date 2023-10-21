В Вологодской области заключен под стражу подозреваемый в причастности к мошенничеству в особо крупном размере

В полицию обратилась пожилая череповчанка. Заявительница 1946 г.р. рассказала о том, что на ее стационарный телефон позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о подозрительных операциях со средствами на ее банковском счете.
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