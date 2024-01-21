Пожар уничтожил четыре тысячи картин в Центральном выставочном зале в Сухуме

Спасатели не дали распространиться пламени на Абхазский и Русский театры.Фонд Национальной картинной галереи в Сухуме оказался полностью уничтожен в результате крупного пожара в Центральном выставочном зале по ул.
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