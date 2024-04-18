Полянский обвинил зампостпреда США в манипуляциях и лжи

Eduard

ООН просто позорище,этр потому чтоюумалчивают преступлееия США и вообще Западного мира.Наши тоже хорощи.Чего малр о Майдане ими организованом говорят,о короновирус созданый и распространеный СЩА,вы слышите?Нет,а погибло 20 миллионов человек,но мы слущаем негодяев Америки,словно ничего не было!