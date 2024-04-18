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Полянский обвинил зампостпреда США в манипуляциях и лжи

Полянский обвинил зампостпреда США в манипуляциях и лжи

Первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил американского коллегу Роберта Вуда в сообщении заведомо ложной информации на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) в среду, 17 апреля.

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Комментарии
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Eduard
Америка основана,жуликами,аыеристами и ворами.Были и рабовладельцы!
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15 час.
Eduard
ООН просто позорище,этр потому чтоюумалчивают преступлееия США и вообще Западного мира.Наши тоже хорощи.Чего малр о Майдане ими организованом говорят,о короновирус созданый и распространеный СЩА,вы слышите?Нет,а погибло 20 миллионов человек,но мы слущаем негодяев Америки,словно ничего не было!
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15 час.
Eduard
На месте россиян,я бы ему прсоветовал в Африку к своим уюраться!
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15 час.

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