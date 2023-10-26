Стрельба в штате Мэн стала 565-м случаем массовой стрельбы в США в 2023 году

Androscoggin County Sheriff's Office/Handout via REUTERS Стрельба в американском городе Льюистон (штат Мэн) стала уже 565-м случаем массовой стрельбы в Штатах в 2023 году, следует из данных некоммерческой организации Gun Violence Archive.
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