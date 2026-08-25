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В известных российских сосисках нашли сальмонеллу

В известных российских сосисках нашли сальмонеллу

Продукция поставлялась в Тверскую область и попала в лагерь "Чайка" Россельхознадзор выявил серьезные нарушения в партии сосисок "Молочные премиум" производства завода "Гагарин‑Останкино" Смоленской области.

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