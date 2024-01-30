Подавленное состояние: почему США нечего противопоставить хуситам

США еще долго не смогут предотвратить ракетные обстрелы со стороны хуситов в Красном море — у них нет опыта борьбы с противником, обладающим серьезным арсеналом противокорабельных ракет, уверены эксперты.
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