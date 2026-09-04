Успехи России Украина на глазах всего мира исполняет невиданный финт: она откровенно угрожает сбивать своими беспилотниками чужие самолёт, но при этом нагло уверяет, что никому не угрожает.
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Глядя на Зеленого и читая его уведомления,появляется впечатление,что он психически нездоров ну и естественно возникает вопрос, а больные люди могут отвечать за свои действия?
Из кривляки шута-лицедея зеленкин превратился в мерзкого наркета-убийцу-рецидивиста
В ответ на это нужно объявить небо Украины беспилотной зоной. И обеспечить это. Чтобы ни одна муха не могла туда залететь. Хотя это надо было сделать уже в 22 году.
ВС РФ без уведомления Укрорейху - будем днём и ночью херачить по вашему Куеву и другим городам !