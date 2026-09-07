Эксперты допустили сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%

Банк России на заседании в пятницу, 11 сентября, может сохранить ключевую ставку на уровне 14% или снизить ее на 0,25 процентного пункта, сообщил «Татар-информу» ряд экспертов.
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