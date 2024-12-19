Михаил Мурашко дал поручение проверять наличие лекарств по всей стране

Это касается физраствора, инсулинов, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Министр здравоохранения России Михаил Мурашко распорядился провести проверки наличия жизненно важных лекарств в медицинских учреждениях и аптеках по всей стране.