Михаил Мурашко дал поручение проверять наличие лекарств по всей стране

Это касается физраствора, инсулинов, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Министр здравоохранения России Михаил Мурашко распорядился провести проверки наличия жизненно важных лекарств в медицинских учреждениях и аптеках по всей стране.
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