Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Не забывает бабушку жёлтая пресса. Если б не писали, никто бы и не вспоминал.. А она и рада, хоть так пусть вспоминают😀Стало известно кт...
  • Grandad
    Опять этот несуществующий "поцелуй ручки Пугачевтй"! Приводят фото, на котором не Пугачева около Пескова, а некая дру...Стало известно кт...
  • Tyman Ros
    Иноагенты и из ближайшие опасны для России. Они продвигают извращенцев, распространяют пропаганду против России, гра...Стало известно кт...

Чем дальше от нас СССР, тем яснее видится его величие!

Чем дальше от нас СССР, тем яснее видится его величие!

Даже беспристрастно пытаясь взглянуть на происходящее сегодня в мире, понимаешь, чем больше времени проходит с момента распада СССР, тем более величественнее и честнее, справедливее и человечнее, прогрессивнее и счастливее видится он, так коварно и безжалостно обманутый и преданный, проданный и брошенный, сквозь современную пелену вражды и мракобесия, лжи и бесчеловечности, разрушительных экспериментов и кризисов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
Как подняться. где подняться, с чем подняться? Они должны были организовать сборные пункты, сбить народ в отряды и вооружить чем нибудь посерьёзнее молотков и хоккейных клюшек. А не так, чтобы мы выбежали из дома и добежали до ближайшего мента. Опять же, наличие в ГКЧП Павлова свело на нет все потуги. Плюс трясущиеся руки Янаева.
Ответить
11 час.
МБ
Марина Биченова
👍👍👍
Ответить
10 час.
ЮЧ
Юрий Чернышенко
Конечно, до коммунизма нам не дойти, но к социализму пора поворачивать.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх