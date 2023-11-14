Чем дальше от нас СССР, тем яснее видится его величие!

Александр Попов

Как подняться. где подняться, с чем подняться? Они должны были организовать сборные пункты, сбить народ в отряды и вооружить чем нибудь посерьёзнее молотков и хоккейных клюшек. А не так, чтобы мы выбежали из дома и добежали до ближайшего мента. Опять же, наличие в ГКЧП Павлова свело на нет все потуги. Плюс трясущиеся руки Янаева.