Даже беспристрастно пытаясь взглянуть на происходящее сегодня в мире, понимаешь, чем больше времени проходит с момента распада СССР, тем более величественнее и честнее, справедливее и человечнее, прогрессивнее и счастливее видится он, так коварно и безжалостно обманутый и преданный, проданный и брошенный, сквозь современную пелену вражды и мракобесия, лжи и бесчеловечности, разрушительных экспериментов и кризисов.
Чем дальше от нас СССР, тем яснее видится его величие!
Комментарии
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Александр Попов
Как подняться. где подняться, с чем подняться? Они должны были организовать сборные пункты, сбить народ в отряды и вооружить чем нибудь посерьёзнее молотков и хоккейных клюшек. А не так, чтобы мы выбежали из дома и добежали до ближайшего мента. Опять же, наличие в ГКЧП Павлова свело на нет все потуги. Плюс трясущиеся руки Янаева.
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11 час.
МБ
Марина Биченова
👍👍👍
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10 час.
ЮЧ
Юрий Чернышенко
Конечно, до коммунизма нам не дойти, но к социализму пора поворачивать.
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8 час.
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