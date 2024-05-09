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Аналитик Васселье: визит Путина в Пекин означает, что Китай не бросит Россию

Аналитик Васселье: визит Путина в Пекин означает, что Китай не бросит Россию

Руководитель программы международных отношений Института китайских исследований Mercator в Берлине Абигаэль Васселье заявила, что визит российского президента Владимира Путина в Китай продемонстрирует Западу, что Пекин не намерен отказываться от тесных отношений с Москвой.

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