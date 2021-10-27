RT НА РУССКОМ

9 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бакулин
    Борель фон дер Ляйен не могут понять, что надо просто заплатить деньги и получить газ по рыночной цене ( сами этот р...В ЕС заявили о по...
  • Дмитрий Фактурович
    Конечно окажут, по попке похлопают.Санду: партнёры п...
  • Владимир Соловьев
    Власти Тайвания делают выбор в пользу ЕДИНОГО КИТАЯ. И ЭТО ПРАВИЛЬНО!Власти Тайваня ра...

Бизнесмены Москвы просят ввести меры господдержки на фоне начала нерабочих дней

Бизнесмены Москвы просят ввести меры господдержки на фоне начала нерабочих дней

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева заявила, что московские бизнесмены предложили предусмотреть новый набор мер господдержки на фоне введения нерабочих дней из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх