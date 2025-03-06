❌ В Симферополе завтра перекроют часть улицы Горького Там с 09:00 до 18:00 будут обрезать деревья, сообщили в администрации города.
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❌ В Симферополе завтра перекроют часть улицы Горького Там с 09:00 до 18:00 будут обрезать деревья, сообщили в администрации города.