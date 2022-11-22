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Дарко Руссо: «Останусь удовлетворен, если «Автодор» сделает все возможное против ЦСКА»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо ожидает от команды полной самоотдачи в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА, которая состоится в среду.

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