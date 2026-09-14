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Нижегородская правда

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Мать считавшегося погибшим бойца СВО рассказала RT, как 9 месяцев искала сына

Мать бойца СВО Александра, который считался погибшим и поиски которого длились девять месяцев, поделилась с корреспондентом RT Ильёй Васюниным подробностями его возвращения домой в августе после обмена.

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