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МО: ВС РФ поразили железнодорожный состав с припасами для ВСУ в порту "Южный"

МО: ВС РФ поразили железнодорожный состав с припасами для ВСУ в порту "Южный"

Российские военные поразили железнодорожный состав в одесском порту «Южный» в момент погрузки припасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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