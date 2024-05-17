Курс доллара на Московской бирже вырос до 91 рубля

Рост курса доллара до 91 рубля зафиксирован на открытии торгов Мосбиржи в пятницу, сообщает ТАСС.По информации агентства, в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов американская валюта подорожала на 3,5 копейки.
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