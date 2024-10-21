Симоньян рассказала, почему Россия не наносит удары по Верховной Раде

Маргарита Симоньян отметила, что здание Верховной Рады является культурным наследием.Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» пояснила, почему русские силы не атакуют здание Верховной рады.