Региональная трасса под Миассом по-прежнему закрыта

В Челябинской области существенно выросло число подтопленных домов и земельных участков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на утро субботы, 10 августа, на контроле ведомства находится подтопление 300 частных жилых домов и 601 приусадебного участка.