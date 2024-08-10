Региональная трасса под Миассом по-прежнему закрыта

В Челябинской области существенно выросло число подтопленных домов и земельных участков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на утро субботы, 10 августа, на контроле ведомства находится подтопление 300 частных жилых домов и 601 приусадебного участка.
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