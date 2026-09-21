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Проба 2

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16 человек поделились лучшими воспоминаниями своей жизни, которые до сих пор согревают сердце

16 человек поделились лучшими воспоминаниями своей жизни, которые до сих пор согревают сердце

Иногда самый обычный день вдруг становится одним из лучших в жизни: неожиданный подарок, чья-то забота или простая удача превращаются в воспоминание, которое уже не забыть.

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