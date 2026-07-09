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Царьград

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В Перми задержали 20-летнего оператора сим-боксов за кражу 600 тыс. рублей

В Перми задержали 20-летнего оператора сим-боксов за кражу 600 тыс. рублей

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенного группой лиц по предварительному сговору, сотрудники специализированного следственного отдела Управления МВД по городу Перми установили обстоятельства мошенничества в отношении 39-летней местной жительницы.

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