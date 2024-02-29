Фильм «Схватка» требуют снять с показа из-за искажения образа Карпова

Недавно вышедшая кинокартина «Схватка» оказалась в центре скандала в Республике Саха. Фильм повествует о жизненном пути и достижениях Вячеслава Карпова, который был первым советским чемпионом по спортивным состязаниям из Якутской АССР.
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